Oyuncu Asuman Dabak'tan sürpriz single Usta oyuncu Asuman Dabak, 'Hayat Bi Gün' adını verdiği şarkıyla bu kez müzikseverlerin karşısına çıktı

Geçtiğimiz yıllarda geçirdiği bir sağlık sorunu nedeniyle ölmeden önce yapılacaklar listesi hazırlayan Asuman Dabak, bu listenin ilk sıralarında yer alan maddesini Hayat Bi' Gün şarkısını seslendirerek tamamladı.

"KENDİNİ SEVMEK ÖNEMLİ"

Hayat Bi' Gün şarkısı, anı yaşa mottosundan ziyade yaşamın hakkını vermeyi ve kendini sevmeyi vurguluyor. Başkalarını mutlu etmek yerine insanın önce kendini mutlu etmesi mesajıyla yola çıkılan Hayat Bi' Gün şarkısı, adeta hayatımızın değerini hatırlatma marşı niteliğinde...

Müzik sektörünün önemli söz yazarı ve bestecilerinden Murat Güneş'in Asuman Dabak'ı düşünerek ve özel olarak kaleme alarak söz ve bestesine imzasını attığı şarkı, Asuman Dabak'ın röportajlarından ilham alınarak yazıldı.





TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA YAYINDA

Şarkının düzenlemesi Cem Öğet tarafından yapılırken, klip yönetmenliğini Adil Akbay, görüntü yönetmenliğini ise Cem Çançin üstleniyor.

Asuman Dabak'ın Hayat Bi' Gün şarkısı ve klibi, 14 Temmuz itibarıyla Rinata Entertainment etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!





Kaynak: Snob Magazin