Oyuncu Akasya Asıltürkmen, Vize Başvurusu Yaparken Dolandırıldı
Oyuncu Akasya Asıltürkmen, dolandırıcıların yeni kurbanı oldu. Asıltürkmen, başına gelen olayı sosyal medya hesabından "Organize İşler'i izlediğim gün resmen dolandırıldım" dedi.
Başarılı oyuncu Akasya Asıltürkmen, telefon dolandırıcılarının yeni kurbanı oldu. Oyuncu, kendisini vize başvurusu için arayan dolandırıcılara 440 TL ödeme yaptı.
440 TL ÖDEME YAPTI
Oyuncu, vize başvuru aracı şirketi iData'dan aradıklarını söyleyen kişilere vize başvurusu için 440 TL ödeme yaptı. Akasya Asıltürkmen dolandırıldığını iData'ya gidince anladı.
"ORGANİZE İŞLER'İ İZLEDİĞİM GÜN DOLANDIRILDIM"
Oyuncu olayı Instagram hesabının story bölümünde şöyle anlattı: "Sistem değişti sandım. iData'ya geldim. Başvuru ücretsiz. Şu an gerçek rakam olan 330 TL ve vize ücretimi ödemek üzere çıktım. Organize İşler'i izlediğim gün resmen hayatımda ilk kez dolandırıldım.
"ARADIĞIM KİŞİ PİŞKİN PİŞKİN KONUŞTU"
Benim gibi iki kişi daha vardı. Numarayı aradım, pişkin pişkin konuştu. Turizm acentesi çıkıyor. VDS Turizm adı altında dolandırıyorlar."
-
Bende gecen sene fransa vızesı ıcn kaptırdm canım saolsunCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Daha çok kucuksun hersey yavaş yavaş üzülme her genç kızın başına gelir hahahahaCevap Yaz 3 4 Yayından KaldırCAMOKA: elleri yukarıda olanları Allah daha beterini bu yaratıklara verir ha ha ha inşallah doladırırırlar bunları dolandıran sevap işler1 1 Yayından KaldırZIRTO: inşallah elleri yukarıya kalkanların başlarına gelir en kısa zamanda daha beteri amin1 1 Yayından KaldırZIRTO: Allah belanı versin sibiryalı daha beterini sana ve sülalene versin işallah amin1 1 Yayından Kaldır