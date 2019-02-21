Oyuncu Akasya Asıltürkmen, Vize Başvurusu Yaparken Dolandırıldı

Başarılı oyuncu Akasya Asıltürkmen, telefon dolandırıcılarının yeni kurbanı oldu. Oyuncu, kendisini vize başvurusu için arayan dolandırıcılara 440 TL ödeme yaptı.

440 TL ÖDEME YAPTI

Oyuncu, vize başvuru aracı şirketi iData'dan aradıklarını söyleyen kişilere vize başvurusu için 440 TL ödeme yaptı. Akasya Asıltürkmen dolandırıldığını iData'ya gidince anladı.

"ORGANİZE İŞLER'İ İZLEDİĞİM GÜN DOLANDIRILDIM"

Oyuncu olayı Instagram hesabının story bölümünde şöyle anlattı: "Sistem değişti sandım. iData'ya geldim. Başvuru ücretsiz. Şu an gerçek rakam olan 330 TL ve vize ücretimi ödemek üzere çıktım. Organize İşler'i izlediğim gün resmen hayatımda ilk kez dolandırıldım.

"ARADIĞIM KİŞİ PİŞKİN PİŞKİN KONUŞTU"

Benim gibi iki kişi daha vardı. Numarayı aradım, pişkin pişkin konuştu. Turizm acentesi çıkıyor. VDS Turizm adı altında dolandırıyorlar."