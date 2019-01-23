Oyuncakta Yerli Üretime Yabancı İlgisi Artıyor

TÜYAP, yurt dışındaki 7 ofisi 26 ülkedeki temsilcilik ağı ile alım heyetleriyle görüşmelerini sürdürürken T.C. Ticaret Bakanlığı da 'Yurt Dışı Alım Heyeti Ağırlama Programı'nı devreye aldı. Bakanlık, 35 ülkenin müşavirlikleri ve ataşelikleri ile görüşerek fuara davet etti. Türkiye oyuncak sektörünün yaptığı yatırımlar, tasarıma verdiği önem ve güvenilir ürünü en kısa sürede ulaştırma avantajı dünya pazarında söz hakkını günden güne güçlendiriyor

'İstanbul Oyuncak Fuarı 2019' için heyecanlı geri sayım başladı. Sektörün nabzı bir kez daha 26 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. ile Oyuncakçılar Derneği'nin (OYDER) iş birliğiyle Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuarda atacak. Geçtiğimiz yıl İngiltere'den Lübnan'a, Ürdün'den Çin'e kadar 42 ülkeden ziyaretin gerçekleştiği fuarda bu yıl hedefler daha da yükseltildi. Hazırlıklarını hızlandıran TÜYAP, Rusya-Moskova, Gürcistan-Tiflis, Bulgaristan-Sofya, Makedonya-Üsküp, Ürdün-Amman,İran-Tahran ve Mısır-Kahire'de bulunan 7 ofisi 26 ülkedeki temsilcilik ağı ile tanıtım ataklarına devam ediyor. Sektörün ihracat hedeflerine ulaşması için yurt dışı ziyaretçi çalışmaları son güne kadar sürecek. Organizasyonun gücü ve TÜYAP'ın etkili iletişimi ile en nitelikli alıcılar fuarı ziyaret edebilecekler. Böylece özellikle Balkanlar ve Orta Doğu'nun oyuncak sektöründe merkez üssü olarak gösterilen Türkiye'nin bu konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Hedef yüzde 50'yi aşmak

Birbirinden önemli dev markaların yer alacağı fuara katılan bu ziyaretçiler, peluşlardan yapbozlara, tahta oyuncaklardan dış mekan ürünlerine, zekâ geliştirici oyuncaklardan robotlara kadar binlerce ürünü inceleme imkanına sahip olacaklar. Geçtiğimiz yıl fuar ile sektör hacmini yüzde 30 arttırma gibi büyük bir başarıya imza atan TÜYAP'ın hedefi bu yıl yüzde 50'nin de üzerine çıkmak.

Bakanlıktan tanıtım atağı

Diğer taraftan T.C. Ticaret Bakanlığı'nın da 'Yurt Dışı Alım Heyeti Ağırlama Programı' kapsamında yaptığı destek yurt dışı ziyaretçilerini Türkiye oyuncak sektörüne karşı daha da iştahlandıracağa benziyor. Bu program kapsamında Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan, Moldova, Kosova, İran, Irak, İngiltere, İsrail, Filistin, Hırvatistan, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Yemen, Ürdün, Cezayir, Tunus, Mısır, Libya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Polonya, İspanya, İtalya, Fransa, Almanyave Hollanda gibi dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin müşavirlikleri ve ataşelikleri ile iletişime geçilerek fuara davet edildi.

İhracat artıyor

Yaptığı yatırımlar ve tasarıma verdiği önem ile üretim gücüne güç katan Türkiye oyuncak sektörü, ithalat oranını büyük oranda düşürdü. Bu gelişmeleri yakından takip eden yurt dışı alım heyetleri, fuar sayesinde Türk ürünlerini yakından izleme şansına sahip oluyor. Alım heyetlerinin Türk ürünlerine olan ilgisinin en büyük nedenlerinden biri de ürünlerin güvenilir olması. Üst düzey güvenlik düzenlemelerinin tercih edilmesi sayesinde sağlıklı ürün üretimi, pazarlara yakınlık, hızlı ulaştırma gibi birçok olumlu neden Türk firmalarının yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da tercih edilmesini sağlıyor.

Yurt içi ve yurt dışı alım heyetleri ile aktif bir pazarlama çalışması yürütmek, birebir iletişim kurmak, marka bilinirliğini arttırarak mevcut bayilik ve müşteri ağını güçlendirmek isteyen firmalar fuardaki yerini almaya devam ediyor.

TÜYAP Hakkında: Türkiye'de Fuarcılık sektörü 1979 yılında, TÜYAP ile birlikte düzenli bir ticari faaliyet olarak ülkenin gündemine girmiştir. Kuruluşundan bugüne kadar hazırladığı 1.700 yurt içi ve 39 ülkede 189 yurtdışı fuar ile 125 ülkeden 316.315 firmaya hizmet vermiş ve 211 ülkeden 60.394.313 ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. Türkiye'de kendi fuar merkezine sahip tek özel sektör fuarcılık kuruluşudur. TÜYAP Grubu 700'ün üzerinde çalışanı ve 100'ü aşkın meslek örgütü ile uzun vadeli işbirlikleri yaparak, Türkiye'de sahip olduğu ve işlettiği 8 fuar merkezi, Türkiye geneli 16 ofisi ve 7 ülkede sahip olduğu uluslararası ofisi ile düzenli ihtisas fuarları hazırlamaktadır.

Kaynak: Bültenler