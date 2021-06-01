Oyuncak müzesi minik öğrencileri ağırladı
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Oyuncak müzesi minik öğrencileri ağırladı

Oyuncak müzesi minik öğrencileri ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Karaköprü Belediyesi tarafından Şanlıurfa'da bir ilk olarak açılan Oyun ve Oyuncak Müzesi, minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Karaköprü Belediyesi tarafından Şanlıurfa'da bir ilk olarak açılan Oyun ve Oyuncak Müzesi, minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Karaköprü Belediyesi'nin çocuklara hizmeti olan Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi, çocukların yoğun ilgisini görüyor. Şenevler Mahallesinde bulunan müzeyi ziyaret eden minikler, geçmişten günümüze çeşit çeşit oyuncakları inceledi. Pandemi tedbirleri kapsamında ziyaretçilerini kabul eden müzenin bugünkü misafirleri Altınbaşak Kreşi öğrencileri oldu.

Müzeyi ziyaret eden minik öğrenciler daha sonra da bahçedeki çizgi film karakterleri ve hayvan maketleriyle oynadı. Müze gezisi sonrası minik öğrencilere görevliler tarafından uçurtma hediye edildi. Oyuncak müzesinde çok eğlendiklerini ifade eden çocuklar, burada güzel zaman geçirdiklerini ve birbirinden güzel oyuncaklar gördüklerini dile getirdiler.

Öte yandan Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi pandemi tedbirleri normalleşme süreci kapsamında pazar günü hariç haftanın 6 günü 10.00-16.00 saatleri arasında çocukların ve vatandaşların ziyaretine açık olacak. - ŞANLIURFA

Oyuncak müzesi minik öğrencileri ağırladı
Oyuncak müzesi minik öğrencileri ağırladı
Oyuncak müzesi minik öğrencileri ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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