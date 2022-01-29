Oyuncak kuzudan uyuşturucu hap çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oyuncak kuzudan uyuşturucu hap çıktı

Demirören Haber Ajansı, Murat Küçük - Güncel
 - Güncelleme:

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde, oyunca kuzu içerisinde 60 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

DÖRTDİVAN, BOLU (DHA) - BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde Tem Otoyolu'nda durdurulan otomobilde, oyunca kuzu içerisinde 60 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu Dörtdivan mevkisinde dün yapılan uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan armada, narkotik köpeğin tepki verdiği oyuncak kuzunun içine bakan ekipler, 60 uyuşturucu hap ele geçirdi. Sürücü gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.


Oyuncak kuzudan uyuşturucu hap çıktı

Oyuncak kuzudan uyuşturucu hap çıktı

Oyuncak kuzudan uyuşturucu hap çıktı

Oyuncak kuzudan uyuşturucu hap çıktı

Oyuncak kuzudan uyuşturucu hap çıktı

Oyuncak kuzudan uyuşturucu hap çıktı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

TEM Otoyolu, Uyuşturucu, Dörtdivan, Bolu, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title