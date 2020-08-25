Oyuncak ayıyla poz vererek "Yeni sevgilim" diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı
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Oyuncak ayıyla poz vererek "Yeni sevgilim" diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı

Esprili kişiliğiyle tanınan Çağla Şıkel, kendi boyundan uzun bir oyuncak ayıyla olan fotoğrafı "Yeni sevgilim" notuyla takipçileriyle paylaştı. Mankenin bu karesini gören takipçileri "En azından konuşmuyor, ideal erkek" yorumunu yaptı.

25.08.2020 15:44 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:18

Yıllar önce iki çocuğunun babası Emre Altuğ ile boşanan ve uzun süredir özel hayatına birini almayan manken ve sunucu Çağla Şıkel, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

"ÇAĞLA VE YENİ SEVGİLİSİ"

Sosyal medya hesabından eğlenceli bir paylaşım yapan Şıkel, kendisinden uzun olan büyük bir oyuncak ayıya sarıldığı pozunu "Çağla Şıkel ve yeni sevgilisi" notuyla paylaştı. modelin bu eğlenceli göndermesine takipçilerinden çok sayıda yorum gelirken, Şıkel de bu yorumları yanıtsız bırakmadı. Şıkel, fotoğrafına "Boyu boyuna uygun", "Sizin boyunuzda olması onu efsane eniştemiz yaptı" ve "Boylu poslu yağız bir ayıcık" gibi yorumlar yaptı. Ünlü manken ise bu yorumlara kahkaha emojileriyle karşılık verdi.

Oyuncak ayıyla poz vererek 'Yeni sevgilim' diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı

İşte Çağla Şıkel'in fotoğrafına yapılan bazı yorumlar...

Oyuncak ayıyla poz vererek 'Yeni sevgilim' diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı
Oyuncak ayıyla poz vererek 'Yeni sevgilim' diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı
Haber Yorumları (1)
MORALİ BOZUK TOPLUMDA ZEVK KALMIYOR: Milletin derdi başka.
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