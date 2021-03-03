Oyun salonları açıldı mı? Playstation oyun salonları açıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşmenin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Açıklama sonrası Playstation oyun salonları açıldı mı, oyun salonları açıldı mı, merak edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüste 'Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci' kararlarını açıklamasının ardından kahvehaneler açıldı mı, Kahvelerde oyun ne zaman serbest olacak, kahvelerde oyun serbest mi?

PLAYSTATİON OYUN SALONLARI AÇILDI MI?

Kabine Toplantısı'nda çok önemli kararlar alındı. Toplantısı sonrasında internet kafeler, oyun salonları ve Playstation kafeler hakkında bir karar açıklanmadı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KAPSAMINDA;

• Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

• Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

• Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

• Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek.

• Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

• Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

• Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

• Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.

• Çok yüksek riskli illerde yeme-içme yerleri 10.00-20.00 arasında paket servis/gel-al, 20.00-00.00 arasında sadece paket servis hizmeti verebilecek.

• Yeme-içme yerleri müşterilerini HES kodu kontrolü yaparak kabul edebilecek..