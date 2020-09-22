Oynarken yola fırlayan küçük çocuk az daha canından oluyordu Bilecik'te 11 yaşındaki bir çocuk, oyun oynadığı sırada aniden yola fırladı. Otomobilin çarptığı küçük çocuk kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Bilecik'te oyun oynarken yola fırlayan 11 yaşındaki çocuk, bir otomobilin tampon kısmına çarpması sonucu yaralandı. OYUN OYNARKEN YOLA FIRLADI Alınan bilgilere göre, Ertuğrulgazi Mahallesi Abbaslık Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Mehmet T. idaresindeki 11 EK 250 plakalı otomobilin sağ ön tamponuna, oyun oynarken aniden yola fırlayan E.E. (11) çaptı. Çarpma sonucu yaralan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı