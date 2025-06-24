Öyle Olsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Öyle Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi?

Öyle Olsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Öyle Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Öyle Olsun filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Öyle Olsun konusu, özeti ve Öyle Olsun oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Öyle Olsun filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Öyle Olsun filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Öyle Olsun filmini izleyecek olanların merak ettiği Öyle Olsun konusu nedir, Öyle Olsun oyuncuları kimler ve Öyle Olsun özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖYLE OLSUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Öyle Olsun, 1976 yapımı bir Türk filmi. Senaryosunu Sadık Şendil ve Suphi Tekniker'in yazdığı filmin yapımcılığını Nahit Ataman, yönetmenliğini Orhan Aksoy üstlenmiştir. Başrolleri Tarık Akan ve Müjde Ar paylaşmaktadır.

Ferit, gazetecilik yapan genç bir adamdır. Yeni bir yazı dizisine başlayan Ferit, ünlü firmaların sahtekarlıklarını gün yüzüne çıkarır. İs insanı olan Hulusi Bey'in ürettiği yağların doğal olmadığı yönünde haber yapan Ferit, kamuoyunda büyük yankı uyandırır. Haberin yayınlanmasının ertesi günü Hulusi Bey'in evli bir erkek ile eğlendiğini gören Ferit, bunu da haber yapınca, yüklü bir tazminat davasu ile karşı karşıya kalır. Davayı kazanabilmek için Alev'i tuzağa düşürecek bir plan yapan Ferit'in başına gelenler, pek de düşündüğü gibi olmaz.


ÖYLE OLSUN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Tarık Akan - Ferit

• Müjde Ar - Alev

• Ayşen Gruda - Ayşe Huyugüzel

• Hulusi Kentmen - Hulusi Bey

• Bilge Zobu

• İhsan Yüce - Hasan Usta

• Şevket Altuğ - Şevki

• Cevdet Arıkan - Serhat

• Aysel Gürel

ÖYLE OLSUN FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Yeşilçam'ın seyrine doyulmaz filmlerinden olan Öyle Olsun filmi 1976 yılında çekildi.1976 yapımı 'Öyle Olsun' filminin çekimleri, 2 farklı şehirde gerçekleştirildi. Film, İstanbul'un yanı sıra Bursa'da kayıt altına alındı. Bursa'daki çekimler, Uludağ'da yapıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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