Kazadan sonra dik kalan aracı görenler hatıra fotoğrafı çektirdi
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarparak dik kaldı. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden geçenler ise dik gördükleri aracın yanına gelerek fotoğraf çektirdi.
Kaza D-605 kara yolu Kandıra ışıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Ç. idaresindeki otomobil, Kandıra ışıklar mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı.
BARİYERDE DİK KALDI
Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, çarptığı bariyerde adeta şaha kalktı ve dik kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü İbrahim Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DİK ARACI GÖRENLER HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
Dik kalan aracı gören vatandaşlar, şaşkınlık içerisinde cep telefonları ile hatıra fotoğrafı çekilirken, polis ekipleri ise kaza hakkında inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı