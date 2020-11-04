Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında?
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Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında?

04.11.2020 19:31 | Son Güncelleme: 04.11.2020 19:37
Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında?

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Öykü Serter hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Öykü Serter ne dedi?

Türk televizyonlarının başarılı ve sevilen sunucularından olan Öykü Serter aynı zamanda oyunculuk ve DJ'lik de yapmaktadır.

ÖYKÜ SERTER KİMDİR?

26 Şubat 1975 tarihinde Ankara/ Çankaya'da dünyaya gelen Öykü Serter, TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi'nde lisansını tamamlamıştır. Ayrıca, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde de eğitim almıştır. Kurbağalama branşında yüzücüdür.

Kariyeri

Capital Radio'da DJ olarak medya sektörüne girdi. Daha sonra Number 1 FM'de ve Cine5'teki 5T5 adlı programda görev aldı. Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2006'da Ragga Oktay ile birlikte B.U.M. adlı yarışmayı hazırladı. 2011'de jürisinde Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener'in olduğu Star Akademi programını sundu. 2014'te Bu Tarz Benim, 2015'te İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye ve Fenomen programlarının sunucusu oldu. Mart 2016'da Elele dergisinin kapağında yer aldı.

ÖYKÜ SERTER KAÇ YAŞINDA?

1975 tarihinde dünyaya gelen başarılı sunucu, 45 yaşındadır.

ÖYKÜ SERTER EVLİ Mİ?

Ekranların güzel sunucularından biri olan Öykü Serter'in adı pek çok isimle anıldı. Ancak ünlü sunucu hiç evlenmediğini şu sözlerle dile getirdi:

"Bir kere evlilik aşamasına geldim ama olmadı. Hayatı paylaşabileceğim biri karşıma çıkmayınca, yaş konusu beni hiç rahatsız etmedi. Aşk, arayınca bulunan bir şey değil. Yaş ilerledikçe daha da zorlaşıyor. Ben de çocuk gibi, hayatı çok ciddiye almayan biri olarak yoluma devam ediyorum."

ÖYKÜ SERTER NE DEDİ?

Öykü Serter, sosyal medyaya Instagram hikayesinden paylaştığı sözlerle damga vurdu. İzmir depremi sonrası yaşadığı üzüntüyü dilek getiren Öykü Serter büyük ilgi topladı.

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