Öykü Karayel ve Can Bonomo Çifti Nikahtan Sonra Soluğu Gece Hayatında Aldı

Can Bonomo ve Öykü Karayel, önceki gün KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenen törenle evlendi. Çift, nikahın ardından kutlama yapmak için Asmalımescit'e gitti.

"ÇOK MUTLUYUZ, SİZ DE MUTLU OLUN"

Nikahın ardından kutlama yapan Öykü Karayel ve Can Bonomo, habercilere "Çok mutluyuz, siz de mutlu olun" dedi. 150 davetlinin katıldığı nikahta Bonomo, Hatice Gökçe imzalı damatlık, Karayel ise kardeşi Ezgi Karayel'in tasarımı olan bir gelinlik giydi.

DAVETLİLER YASAĞA UYMADI

Düğün davetiyelerini sosyal medya aracılığıyla gönderen ünlü çift misafirlere "Düğün gecesi çektiğiniz fotoğrafları lütfen sosyal medyada kullanmayın" ricasında bulunmuştu. Ancak çiftin fotoğraf ve videoları gece boyunca sosyal medyada paylaşıldı.