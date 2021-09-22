Öykü Dündar kimdir? Öykü Dündar bulundu mu, ne oldu? sorularının yanıtı Müge Anlı izleyicileri tarafından araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ÖYKÜ DÜNDAR KİMDİR?

İstanbul Kağıthane'deki evlerinden kaybolan 17 yaşındaki Öykü Dündar aranıyor.

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