Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!

18.02.2020 01:41 | Son Güncelleme: 18.02.2020 01:41

Flaşların patlamasıyla kısa süreli panik yaşayan Çelik, "Rica ediyorum sevgili diye yazmayın.& ; Eski bir arkadaşım. Sonra yanlış anlaşılıyor " dedi.& ;





'Dizi tekliflerini kabul etmedim'

Gazetecilerin, "Yakında yeni bir proje var mı?" sorusuna oyuncu, "Evet yakında bir sinema filmimiz var. Çekimlerine başlayacağız. Ama detay sormayın, sürpriz olsun. Gelen dizi teklifleri de vardı ama senaryo bana uymadığı için kabul etmedim" cevabını vererek gözlerden kayboldu.