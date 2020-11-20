Öykü Çelik kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapıyor? Öykü Çelik biyografisi!
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Öykü Çelik kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapıyor? Öykü Çelik biyografisi!

20.11.2020 16:17 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:21
Öykü Çelik kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapıyor? Öykü Çelik biyografisi!

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümüne dahil olan Öykü Çelik merak konusu oldu. Sürpriz bir karakterle karşımıza çıkacak olan Öykü Çelik kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapıyor? Öykü Çelik biyografisi!

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümüne dahil olan Öykü Çelik merak konusu oldu. Sürpriz bir karakterle karşımıza çıkacak olan Öykü Çelik kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapıyor? Öykü Çelik biyografisi! İşte detaylar haberimizde...

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Öykü Çelik 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. Öykü Çelik, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okurken bir trafik kazası geçirdi ve devamsızlıktan dolayı okuldan ayrılmak zorunda kaldı. 1,70 boyunda ve 60 kilo ağırlığında olan Öykü Çelik, Tümay Özokur ajansıyla çalışmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilen Öykü Çelik, dizi ve sinema filmlerinde oynamanın dışında buz Pateni, Futbol, Kayak, Roller Skate gibi spor dallarına merakı ve ilgisi vardır.

KARİYERİ

Öykü Çelik kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapıyor? Öykü Çelik biyografisi!

2006 yılında "Selena" dizisinde oynayarak oyunculuğa başladı. 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Haluk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un oynadığı "Nuri" dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı "Benim için Üzülme" adlı dizide Bahar rolünü canlandırdı.

2014 yılında "Ağlatan Dans" adlı dizide Kıvanç Kasabalı ile başrolde oynadı.

2014 yılında "Yeşil Deniz" adlı dizi filmde Burak Serdar Şanal, Öykü Çelik, Melis Babadağ, Mert Turak, Burak Alkaş, Ali Barkın, Emin Gürsoy, Renan Bilek, Zeynep Gülmez, Nuri Gökaşan, Yener Gürsoy, Jale Aylanç, Elvan Dişli ile beraber rol aldı.

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

2014 – Yeşil Deniz (TV Dizisi)

2014 – Darbe (Sinema Filmi)

2014 – Ağlatan Dans (Begüm Demir) (TV Dizisi)

2013 – İki Kafadar Chinese Connection (Sinema Filmi)

2013 – Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Sinema Filmi)

2013 – Bensiz (Sinema Filmi)

2012 – Saba (Sinema Filmi)

2012 – Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (Çeşmidil) (TV Dizisi)

2012 – 2013 – Benim İçin Üzülme (Bahar) (TV Dizisi)

2011 – Nuri (Reyna) (TV Dizisi)

2010 – Mahpeyker Kösem Sultan (Mahfiruz) (Sinema Filmi)

2010 – Gönülçelen (Nazar) (TV Dizisi)

2009 – Kasaba (Zehra) (TV Dizisi)

2009 – Kanımdaki Barut (Sinema Filmi)

2008 – Cin Geçidi (Bahar) (Sinema Filmi)

2008 – Akasya Durağı (TV Dizisi)

2006 – Selena (Eda) (TV Dizisi)

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