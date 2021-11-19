Oya Eronat kimdir? Oya Eronat kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte Oya Eronat'ın hayatı ve biyografisi!

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OYA ERONAT KİMDİR?

Oya Eronat (d. 19 Ocak 1962, Diyarbakır), Türk siyasetçidir. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. Serbest inşaat mühendisi olarak çalıştı.

Oya Eronat, 19 Ocak 1962'de Diyarbakır'da doğdu. Babasının adı Halis, annesinin adı Emel'dir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İnşaat Mühendisi; Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

Serbest inşaat mühendisi olarak çalıştı. Diyarbakır Yenişehir İlçe Tanıtım ve Medya Başkanlığında bulundu.

Orta düzeyde İngilizce bilen Eronat, bekârdır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz. TBMM XXIV. dönem Diyarbakır milletvekilidir.

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