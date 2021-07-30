Oya Çebi kimdir? Oya Çebi kaç yaşında, nereli? Oya Çebi biyografisi!
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Oya Çebi kimdir? Oya Çebi kaç yaşında, nereli? Oya Çebi biyografisi!

Oya Çebi kimdir? Oya Çebi kaç yaşında, nereli? Oya Çebi biyografisi!
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Habertürk'te Haftasonu Sabahı, Gece ve Gün Başlıyor programlarının yanı sıra ana haber bülteninin sunumunda görev aldı. Bir dönem TV 8 int kanalında da Sektörün Enleri programını sundu. Günümüzde hala Habertürk kanalında kariyerini sürdüren Çebi, haber bültenlerinde yer almaktadır. Peki, Oya Çebi kimdir? Oya Çebi kaç yaşında, nereli? Oya Çebi hayatı ve biyografisi nedir?

Üniversite yıllarında voleybol, tiyatro ve resim gibi aktivitelerin yanı sıra ses yarışmasına katılarak derece elde etti. Üniversiteden mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil gibi isimler başta olmak üzere birçok isimden spikerlik ve sunuculuk dersleri almıştır. Peki, Oya Çebi kimdir? Oya Çebi kaç yaşında, nereli? Oya Çebi hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

OYA ÇEBİ KİMDİR?

Oya Çebi 20 Ocak 1985 tarihinde Trabzon'da dünya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitiminin ardından Araklı Anadolu Öğretmen Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü tamamladı. Üniversite yıllarında voleybol, tiyatro ve resim gibi aktivitelerin yanı sıra ses yarışmasına katılarak derece elde etti. Üniversiteden mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil gibi isimler başta olmak üzere birçok isimden spikerlik ve sunuculuk dersleri aldı. Ardından Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünde eğitim gördü. Sıkı bir Trabzonspor taraftarı olan Çebi aynı zamanda piyano çalmayı ve şarkı söylemeyi çok sevmektedir.

KARİYERİ

Kariyerine ilk olarak Türkçe öğretmenliği yaparak başladı. 4 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra spikerlik ve sunuculuk için gerekli eğitimlerini tamamlayıp Tvem kanalında çalışmaya başladı. Burada ana haber bülteninin sunuculuğunu üstlendi. Bir süre Tvem'de çalıştıktan sonra 2017 yılında Habertürk kanalına transfer oldu. Habertürk'te Haftasonu Sabahı, Gece ve Gün Başlıyor programlarının yanı sıra ana haber bülteninin sunumunda görev aldı. Bir dönem

TV 8 int kanalında da Sektörün Enleri programını sundu.

Günümüzde hala Habertürk kanalında kariyerini sürdüren Çebi, haber bültenlerinde yer almaktadır. Bunun yanında özel olarak Türkçe öğretmenliği de yapmaktadır.

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Oya Çebi kimdir? Oya Çebi kaç yaşında, nereli? Oya Çebi biyografisi! - Haberler
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