Oya Başar kimdir? Oya Başar kaç yaşında? Oya Başar ve Levent Kırca! Oya Başar gençliği, ve yer aldığı diziler nelerdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Oya Başar kimdir? Oya Başar kaç yaşında? Oya Başar ve Levent Kırca! Oya Başar gençliği, ve yer aldığı diziler nelerdir?

15.12.2020 18:10 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:15
Oya Başar kimdir? Oya Başar kaç yaşında? Oya Başar ve Levent Kırca! Oya Başar gençliği, ve yer aldığı diziler nelerdir?

Türk komedyen, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Oya Başar kaç yaşında? Oya Başar gençliği, eşi ve yer aldığı diziler nelerdir?

Olacak O Kadar ile tanıdığımız başarılı oyuncu Oya Başar kimdir? Oya Başar kaç yaşında? Oya Başar ve Levent Kırca! Oya Başar gençliği, ve yer aldığı diziler nelerdir?

OYA BAŞAR KİMDİR?

Oya Başar, 11 Şubat 1956, İstanbul doğumlu Türk komedyen, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu. Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na giren Oya Başar, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Devekuşu Kabare başta olmak üzere İstanbul Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi daha birçok tiyatroda çalıştı. Televizyon dizileri yaptı. Ardından Levent Kırca ile adlarını taşıyan tiyatro kuruldu. Kariyerinde önemli bir yere sahip 1986 yılında başlayan Olacak O Kadar televizyon dizisinde de eşi ile birlikte oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. 2007 yılında yakalandığı meme kanseri hastalığı sonrası çalışmalarına ara vermeyen Başar, hastalığını atlatmıştır. Son dönemde Şehir tiyatrolarına tekrar dönerek, müzikal oyun Yedi Kocalı Hürmüz oyununu oynadı. Oya Başar, TV ve tiyatro çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.

OYA BAŞAR DİZİ VE FİLMLERİ!

1974 Sokak Şarkıcıları

1986-2005 Olacak O Kadar

2002 Ah Yaşamak Var Ya!

2004 Kendini Bırak Gitsin

2006 Sev Kardeşim

2008-2010 Benim Annem Bir Melek

2011-2013 Alemin Kıralı

2014-2015 Roman Havası

2015-2017 O Hayat Benim

2018 Meleklerin Aşkı

OYA BAŞAR VE LEVENT KIRCA

Levent Kırca ile 1985 yılında evlenen Oya Başar'ın bu evliliğinden Umut Kırca ve Ayşe Kırca isimli iki çocuğu vardır. 2000 yılında boşanma kararı almış Kırca ve Başar çifti, 2001 yılında tekrar evlenmiş ancak 2005 yılında tekrar boşanmışlardır. 2015 yılında eski eşi Levent Kırca'nın vefatının ardından "Benim onunla 35 yılım geçti. Hayatımın 35 yılı gitti" demiştir. Sosyal medya ağlarında adına açılan hesaplarla ilgili açıklama yapan Oya Başar, hiçbir sosyal medya ağında hesabının bulunmadığını belirterek, bu mecralarda yazılan iletilerin dikkate alınmamasını ifade etmiştir.

İlgili Haberler

Onur Saylak kimdir? Onur Saylak kaç yaşında ve nerelidir? Onur Saylak dizi ve filmileri
Onur Saylak kimdir? Onur Saylak kaç yaşında ve nerelidir? Onur Saylak dizi ve filmileri
Gül Onat kimdir, kaç yaşında? Gül Onat oynadığı diziler neler?
Gül Onat kimdir, kaç yaşında? Gül Onat oynadığı diziler neler?
Sevcan Yaşar kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında, nereli? Sevcan Yaşar dizi ve filmleri!
Sevcan Yaşar kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında, nereli? Sevcan Yaşar dizi ve filmleri!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Bülent Turan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses Tolgahan Sayışman
Spor Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Mbaye Diagne Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kız Rusya S 400 Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oya Başar kimdir? Oya Başar kaç yaşında? Oya Başar ve Levent Kırca! Oya Başar gençliği, ve yer aldığı diziler nelerdir? | Haberler.com Soğuk Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 18:21:49. #1.15#
title