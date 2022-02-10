Herkes tarafından sevilen başarılı oyuncu Oya Aydoğan'ın aramızdan ayrılışı 6 sene olmuştur. İlk sinema filmine 1972 yılında "Kabadayılar Kralı" filmi ile başlamıştır. Meslek hayatına erken yaşlarda başlayan Oya Aydoğan ne zaman öldü ve kaç yaşında vefat etti sevenleri tarafından merak ediliyor. 10 Şubat Oya Aydoğan'ın doğum günü olduğu için sevenleri sosyal medya hesaplarından Oya Aydoğan'ı anıyor. Oya Aydoğan kimdir? Oya Aydoğan ne zaman öldü, kaç yaşında öldü? 10 Şubat Oya Aydoğan doğum günü! Oya Aydoğan kaç yaşında vefat etti? Detaylar haberimizdedir…

OYA AYDOĞAN KİMDİR?

Oya Aydoğan veya Oya Aydoğdu, 10 Şubat 1957 tarihinde Erzincan'da doğmuştur. Türk sinema ve dizi oyuncusu, şarkıcı ve televizyon sunucusu. Oya Aydoğan 10 Şubat 1957 yılında Cemal- Güldane Aydoğan çiftinin iki çocuğunun tek kızı olarak Erzincan'da doğdu. Sekiz yaşına kadar ailesi ile birlikte İstanbul'un Beyoğlu semtinde yaşadı. Ortaokulu o dönemde Fransız kız ortaokulu olan Sainte-Pulchérie Fransız Lisesi'nde, lise eğitimini ise Saint Michel Fransız Lisesi'nde tamamladı.

Henüz ilkokul yıllarında iken oyunculuk hayali kuran Aydoğan, 1975 yılında Alev Gün adıyla bir güzellik yarışmasında birinci oldu, fakat ailesinden gelen baskılar nedeniyle ödülü iade etmek zorunda kaldı. 1976'da Ses dergisinin düzenlediği 8. Sinema Artisti Yarışması'nda birinci, Banu Alkan ise dördüncü oldu. Aynı yıl ilk başrolünü Deli Şahin filminde Cüneyt Arkın ile paylaştı. 1978 yılında Ertem Eğilmez yapımı Neşeli Günler adlı filmin oyuncu kadrosuna dâhil edildi. 12 Eylül Darbesi döneminde öne çıkan, içinde erotik unsurlar da barındıran arabesk kültürün etkisindeki filmlerde rol aldı. 1982'de Yedi Bela Hüsnü filminde Hüsniye karakterini canlandırdı ve Kemal Sunal ile başrolde yer aldı. 1980'li yıllarda bir süre gazinolarda şarkıcılık yaptı. 1986'da Emrah ile birlikte yer aldığı Merhamet filminin yapımcılığını üstlendi. 1987 yılında yönetmenliğini Şerif Gören'in yaptığı Beyoğlu'nun Arka Yakası adlı sinema filminde Tarık Akan ve Erdal Özyağcılar ile başrolleri paylaştı. Beyoğlu'nun arka sokaklarında yaşananları 80'li yılların arabesk atmosferinde günümüze taşıyan filmde Oya Aydoğan, pavyonda çalışan Zümrüt karakterini canlandırdı.

2007-2010 tarihleri arasında FOX kanalında yayınlanan Bez Bebek adlı fantastik çocuk dizisi ile ekran karşısına geçti. 2011'de sunuculuğunu Emel Müftüoğlu ile üstlendiği Şekerli Kahve isimli televizyon programında yer aldı. Ölümünden kısa bir süre önce Lerzan Mutlu ile birlikte Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında sunuculuk yaptı. Aydoğan, 1976 ile 2016 yılları arasında toplam 51 sinema filmi ve 13 televizyon dizisinde rol aldı. Ferdi Tayfur, Serdar Gökhan, Kemal Sunal, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın, Bulut Aras ve İbrahim Tatlıses gibi birçok sanatçı ile başrolü paylaştı.

1978 yılının Şubat ayında Suzan Avcı'nın aracılığıyla Haluk Ulusoy ile tanıştı. 1979 yılında Ulusoy ile gizlice evlendi. Ailelerinin baskısı ve karşı çıkması nedeniyle dört ay sonra boşandı. Aydoğan ve Ulusoy daha sonra yaptıkları açıklamalarda bu evliliği "gençlik hatası" olarak ifade ettiler. Gazinocu Tamer Taylan ile bir süre birlikte yaşadı. 1988 yılında ANAP İzmir il yöneticilerinden Latif Demirbağ ile evlendi. Bu evliliğinden Gurur adında bir oğlu oldu. 1989 yılında Demirbağ ile evliliğini sona erdirdi. 2004 yılında bir gazeteye verdiği röportajda Alevî olduğunu açıkladı. 2011 yılında verdiği başka bir röportajda, iyi derecede Fransızca, orta düzeyde İngilizce bildiğini ve çocukluk yıllarında idolünün Türkan Şoray olduğunu açıkladı. Oyuncu Fahriye Evcen'in oyunculuk kariyerine başlamasına vesile olduğunu iddia etti. 8 Mayıs 2016'da aort damarı yırtılması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. 12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. 15 Mayıs 2016'da tedavi gördüğü İstanbul'da 59 yaşında hayatını kaybetti. Naaşı 16 Mayıs 2016'da, vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'na defnedildi.

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