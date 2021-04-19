Oxford'dan ilginç deney: Koronavirüsü atlatan kişileri yeniden enfekte edecekler

Bir yıldan uzun süredir mücadele edilen koronayı yenmek için bilim insanları aşı, ilaç ve pek çok farklı deneyle çalışmalarına devam ediyor. Konuyla ilgili derin araştırmalar üreten Oxford Üniversitesi ilgiç bir deneye imza atma hazırlanıyor. Deneyde, korona geçirip iyileşenlere tekrardan virüs enfekte edilecek. Bu şekilde insanların enfekte olmasını engelleyebilecek kesin antikor sayısının bulunması hedefleniyor.

Cuma günü açıklanan son rakamlara göre dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyona ulaştı. İnternet sitesi Worldometers'e göre, virüs kaynaklı en fazla can kaybı 578 bin 993 ile ABD'de kaydedildi. Can kayıplarında bu ülkeyi 365 bin 954 ile Brezilya, 211 bin 213 ile Meksika, 174 bin 335 ile Hindistan, 127 bin 191 ile İngiltere, 115 bin 937 ile İtalya, 104 bin 398 ile Rusya, 100 bin 73 ile Fransa, 80 bin 141 ile Almanya ve 76 bin 882 ile İspanya izledi.

BAĞIŞIKLIĞI ARTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Virüsün yayılmasını önlemek için ciddi uyarılar yapılmaya devam ederken, bir yandan da aşılama yoluyla elde edilen bağışıklık seviyesini ölçmek ve daha yüksek hale getirmeye çalışılıyor. Bunun son örneği Oxford Üniversitesi'nden geldi.

AŞI ÜRETİMİNİ DESTEKLEYECEK BİR DENEY

Bilim insanları koronavirüs geçiren kişileri tekrar enfekte etmek için deneye başladılar. Bu çalışma insanların Kovid-19'a tekrar yakalanmasını engelleyecek bağışıklık seviyesinin elde edilmesi ve gelecekte aşı üretilirken hızlı davranılabilmesini destekleyecek bir deney olarak tanımlanıyor. Oxford Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen deneyde gönüllülerin hepsine virüs bulaştırılacak. Böylelikle sadece güçlü bağışıklık tepkisi geliştiren kişiler yeniden enfekte olmayacak. Araştırmacılar böylelikle hangi seviyedeki bağışıklık tepkisinin insanları korumaya yettiğini anlamaya çalışacak. Bu aynı zamanda en iyi bağışıklık tepkisi yaratacak aşıların binlerce kişilik deneyler gerektirmeden hızlıca üretilmesi ve lisanslanmasına da yardımcı olacak.

"ÇOK ÇABUK HAREKET ETMEMİZ GEREKECEK"

Araştırmayı yürüten ekibin başındaki isim olan Prof. Dr. Helen McShane deneyi şöyle anlattı:

"Eğer bir kişinin tekrar enfekte olmasını kesin olarak önleyecek antikor oranını tam olarak tespit edebilirsek bu en etkili aşıları geliştirebilmemiz için çok çabuk hareket etmemizi sağlayacak."

SAĞLIK DURUMLARI YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Etik kurul onayı bekleyen ve bu ay içinde başlaması planlanan deneye daha önce Kovid-19 atlatmış 18-30 yaş aralığındaki gönüllüler katılacak. Bu kişilere kontrollü bir ortamda yeniden virüs verilecek ve sağlık durumları uzmanlar tarafından yakın bir şekilde takip edilecek.

DÜŞÜK DOZDA VİRÜS VERİLECEK

İki aşamalı olarak yapılacak çalışmada ilk etapta 64 gönüllüyle aktive olacak ve kendini çoğaltacak en düşük dozda virüs oluşturulacak. Yazın gerçekleşmesi beklenen ikinci aşamada ise gönüllüler bu dozla enfekte edilerek oluşacak bağışıklık oran incelenecek.