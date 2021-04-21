Overwatch yönetmeni Jeff Kaplan, Blizzard'dan ayrıldı!

Overwatch yönetmeni Jeffrey Kaplan, şirkette geçirdiği 19 yılın ardından Blizzard'dan ayrıldığını duyurdu. Ayrılık sebebi hakkında neler söyledi? Detaylar haberimizde!

Popüler takım tabanlı çok oyunculu FPS oyuun Overwatch'ın yönetmenliği yapan Jeffrey Kaplan, Blizzard bünyesi altında geçirdiği 19 yılın ardından şirketten ayrıldığını açıkladı. Jeffrey Kaplan Overwatch hayranlarına kişisel bir veda mesajı bıraktı.

Kaplan'ın bıraktığı mesaj şu şekilde:



"Selamlar, Overwatch Topluluğu. 19 yılın ardından Blizzard Entertainment'tan kişisel sebeplerden ötürü ayrılıyorum. Böylesine tutkulu bir kitle için dünyalar ve kahramanlar yaratma fırsatına sahip olmak, gerçekten bir ömür boyu onurdur. Blizzard'da oyunlarımızı destekleyen herkese, oyun takımlarımıza ve oyuncularımıza derin şükranlarımı sunmak istiyorum. Ayrıca bu geliştirme sürecini benimle paylaşan harika oyun geliştiricilerine özel bir teşekkür etmek istiyorum."

Jeffrey Kaplan, Blizzard Entertainment'ta Overwatch yönetmenliğinin yanı sıra World of Warcraft ve birkaç genişlemesinde tasarımcı ve yönetmen olarak görev yaptı.

Gerçekleşen bu ayrılığın ardından Overwatch 2'de Jeffrey Kaplan'ın rolünü asistan yönetmen Aaron Keller üstlenecek. Aaron Keller, Jeffrey Kaplan hakkında düşüncülerini "Jeffrey harika bir lider, akıl hocası ve arkadaş oldu." sözleriyle ifade etti.