Overwatch, artık çapraz oyun özelliğini destekleyecek!
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Overwatch, artık çapraz oyun özelliğini destekleyecek!

Overwatch, artık çapraz oyun özelliğini destekleyecek!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Blizzard tarafından 2016 yılında yayınlanan Overwatch, bir süredir beklenen yeniliğini oyunseverlere duyurdu. Overwatch direktörü Aaron Keller yeni özellikle ilgili açıklamalarda bulundu! Overwatch çapraz oyunu ne gibi özellikler içeriyor? İşte detaylar!

Overwatch uzun bir süredir beklenen bir yeniliğe imza attı. Oyuncuların yıllardır talep ettiği Overwatch 2 için bekleyiş devam ederken, Blizzard oyuna yeni bir soluk getirdi. Blizzard yeni özelliğiyle farklı servisler kullanan oyuncuları bir araya topluyor. PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch ve PC kullanıcıları artık birbirleriyle rekabet edebilecekler. Konsol oyuncuları, çapraz oyun özelliğinden yararlanmak Battle.net hesabı oluşturması ve oyun hesaplarına bağlamaları gerekiyor.

Overwatch'ın direktörü Aaron Keller konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Varsayılan olarak, bir grup konsol oyuncusu diğer konsol oyuncularıyla oynayacak" dedi.

İlk göze çarpanözellik ise, istatistik ve rütbelerin sıfırlanmayacak olması. Aaron Keller, "Klavye ve fare ile nişan almanın getirdiği doğal avantajdan dolayı çapraz oyun Rekabetçi modlarda çalışmayacak. Ancak konsol oyuncuları birbirleriyle Rekabetçi modları oynayabilecekler. Yani PC ve konsol oyuncuları rekabetçi modda eşleşmeyecek." diyor.

Blizzard, çapraz oyun özelliğinin lansmanını kutlamak için yıl içinde Overwatch'a giriş yapan herkesin ücretsiz bir Altın ganimet kutusu alacağını duyurdu.

Blizzard, yeni gelen çapraz oyunun nasıl çalışacağını detaylı bir bildiriyle paylaştı.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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