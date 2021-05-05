Overwatch 2020'de 10 milyon oyuncuya ulaştı! Overwatch 2'nin detayları da geldi

Blizzard Entertainment'tan Aaron Keller, Overwatch'ın 2020'de 10 milyon oyuncuya ulaştığını açıkladı. Blizzard Entertainment şirketi başarısına başarı katarak daha fazla oyuncu sayısı edinmeye devam ediyor.

Son verilen bilgilere göre Overwatch'ın toplamoyuncusu sayısı 60 milyonu aşmış durumda. Git gide oyuncu sayısını katlamaya devam eden Blizzard Entertainment oyuncu sayısı ile göz doldurmuş durumda.

Overwatch'a en son Nisan 2020'de oynanabilir karakter olarak Echo eklendi. O günden bugüne oyun içi tasarımlar, görevler ve oynanabilir karakterler gelmedi. Blizzard Entertainment bütün dikkati ile Overwatch 2'ye odaklanmış durumda.

Overwatch 2 piyasaya sürüldükten sonra yeni oyunla bearaber karakterler ve haritalar ilk oyuna da eklenecek. Tüm oyunseverler beraber oynayabilecekler.

Owerwatch yönetmeni geçtiğimiz günlerde Blizzard Entertainment şirketinden ayrılmıştı ve Overwatch 2'nin yönetmenliğini artık Aaron Keller devralıyor.