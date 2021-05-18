Overwatch 2 PvP Modu önümüzdeki hafta gösterilecek!

Yayınlanan bir geliştirici güncellemesiyle beraber, Overwatch 2 adına PvP tarafının ayrıntılarına önümüzde hafta içerisinde ışık tutulacağı belirtiliyor.

Yayınlanan bir geliştirici güncellemesiyle beraber, Overwatch 2 adına PvP tarafının ayrıntılarına önümüzde hafta içerisinde ışık tutulacağı belirtiliyor.

Overwatch 2 adına hayranların meraklı bekleyişleri sürerken uzun bir süredir geliştirme konumunda olan oyun adına yönetmen aracılığıyla video yayınlandı. Videonun konusu ise "geliştirici güncelleme" şeklindeydi. Yönetmen Aaron Keller, Blizzard firmasının oyunun ne şekilde karşımıza çıkacağı hakkında fikir edinmek adına göz atmaya hazır olduklarını söyledi.

Yeni güncellenen mod ile beraber oyunun PvP sürümünün de tutulacağı, firma tarafından açıklandı. Oyuncuların merakla süren bekleyişlerine ise şirket yayınladıkları video ile beraber rahatlık getirdi.

Overwatch 2 Oyununda Mayıs Bitmeden Birçok Detay Gelecek

Yeni yönetmen olan Aaron Keller, Jeff Kaplan'dan yönetimi devraldığından bu yana Overwatch geliştirici güncellemesini sergileyeceğini söyledi. Ayrıca videoda Blizzard'ın 20 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan canlı yayın esnasında Overwatch oyunun PvP modunu da sergileyeceğini söyledi. Canlı yayın sırasında Geoff Goodman, Keller, geliştirme ekinin diğer üyeleri ve sanat yönetmeni Dion Rogers yer alacak. Oyununun haritaları sergilenirken yapılan birtakım değişiklikleri de tartışacaklar.

Kaynak: Playerbros