Overwatch 2 PvP Modu önümüzdeki hafta gösterilecek!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Overwatch 2 PvP Modu önümüzdeki hafta gösterilecek!

Overwatch 2 PvP Modu önümüzdeki hafta gösterilecek!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Yayınlanan bir geliştirici güncellemesiyle beraber, Overwatch 2 adına PvP tarafının ayrıntılarına önümüzde hafta içerisinde ışık tutulacağı belirtiliyor.

Yayınlanan bir geliştirici güncellemesiyle beraber, Overwatch 2 adına PvP tarafının ayrıntılarına önümüzde hafta içerisinde ışık tutulacağı belirtiliyor.

Overwatch 2 adına hayranların meraklı bekleyişleri sürerken uzun bir süredir geliştirme konumunda olan oyun adına yönetmen aracılığıyla video yayınlandı. Videonun konusu ise "geliştirici güncelleme" şeklindeydi. Yönetmen Aaron Keller, Blizzard firmasının oyunun ne şekilde karşımıza çıkacağı hakkında fikir edinmek adına göz atmaya hazır olduklarını söyledi. 

Yeni güncellenen mod ile beraber oyunun PvP sürümünün de tutulacağı, firma tarafından açıklandı. Oyuncuların merakla süren bekleyişlerine ise şirket yayınladıkları video ile beraber rahatlık getirdi.

Overwatch 2 Oyununda Mayıs Bitmeden Birçok Detay Gelecek

Yeni yönetmen olan Aaron Keller, Jeff Kaplan'dan yönetimi devraldığından bu yana Overwatch geliştirici güncellemesini sergileyeceğini söyledi. Ayrıca videoda Blizzard'ın 20 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan canlı yayın esnasında Overwatch oyunun PvP modunu da sergileyeceğini söyledi. Canlı yayın sırasında Geoff Goodman, Keller, geliştirme ekinin diğer üyeleri ve sanat yönetmeni Dion Rogers yer alacak. Oyununun haritaları sergilenirken yapılan birtakım değişiklikleri de tartışacaklar.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Pınar Altuğ Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Arda Turan Adem Büyük Gökhan Töre Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Overwatch 2 PvP Modu önümüzdeki hafta gösterilecek! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 22:03:42. #1.14#

title