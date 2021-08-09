Overwatch 2'nin, 2023'e kadar çıkmayacağı iddia ediliyor!

Yeni sızıntılar, 2016 yılında yayınlanan birinci şahıs nişancı oyunu Overwatch'ın devam oyununun bir buçuk yıl daha yayınlanmayacağını ortaya çıkardı.

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan takım tabancı nişancı oyunu Overwatch'ın devam oyununun 2023'e ertelendi iddiaları gündeme geldi.

Dexorto'dan yeni bir rapor, Overwatch 2'nin 2023 yılına kadar çıkış yapmayacağını öne sürüyor. Ortaya çıkan sızıntılar, saygın bir Overwath yayıncısı ve sızıntıları ile gündeme gelen Twitter kullanıcısı Metro'dan geliyor. Görünüşe göre birden fazla kaynak Metro'ya Overwatch 2'nin geliştirilmesinin beklenenden daha uzun sürdüğünü ve devam oyununun 2022'de piyasaya sürülmesinin olası olmadığını söyledi. Metro'nun belirtiğine göre, Blizzard devam Overwatch 2'ye odaklanmak için ilk oyunun gelişim sürecini durdurdu. Bu söylenti, orijinal Overwatch'ın yaklaşık bir buçuk yıl herhangi büyük bir güncelleme almayacağı anlamına gelebilir.

OVERWATCH'A UZUN BİR SÜRE GÜNCELLEME GELMEYEBİLİR

Oyunun hayran kitlesi, Overwatch 2'nin piyasaya sürülmesini sabırsızlıkla bekliyor. Bu nedenle oyunun 2023 çıkış tarihi söylentileri bazı hayranları hayal kırıklığına uğrattı. Blizzard, devam oyununa odaklanmasından dolayı, ilk oyun için önemli güncellemeleri yayınlamayı durdurdu, bu nedenle sevilen nişancı oyununun hayranları uzun bir süre ciddi bir içerik eksikliği yaşayacak gibi görünüyor.

Blizzard Entertainment, Overwatch 2 için resmi olarak bir çıkış tarihi duyurmadı. Bakalım yeni seri için ortaya çıkan iddialar gerçeği yansıtacak mı...