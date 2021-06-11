Ovakent Çok Programlı Anadolu Lisesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi açıldı
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Ovakent Çok Programlı Anadolu Lisesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi açıldı

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Ovakent Çok Programlı Anadolu Lisesinde, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi açıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Ovakent Çok Programlı Anadolu Lisesinde, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi açıldı.

Serginin açılışına öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, Ovakent Jandarma Karakolu Komutanı Kıdemli Başçavuş Burak Özvatan ile Ovakent Mahalle Muhtarı Hüseyin Buldan katıldı.

Açılış töreninde konuşan Ovakent Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Orhan, bu tür etkinliklerin öğrencilerin eğitimine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Orhan, fuarda 48 öğrencinin, 4 danışman öğretmenle hazırladığı 16 projenin sergilendiğini belirterek, katılımcı öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Ovakent Çok Programlı Anadolu Lisesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi açıldı
Ovakent Çok Programlı Anadolu Lisesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi açıldı
Ovakent Çok Programlı Anadolu Lisesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi açıldı
Ovakent Çok Programlı Anadolu Lisesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi açıldı
Ovakent Çok Programlı Anadolu Lisesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi açıldı
Ovakent Çok Programlı Anadolu Lisesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi açıldı
Ovakent Çok Programlı Anadolu Lisesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi açıldı
Ovakent Çok Programlı Anadolu Lisesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi açıldı
Ovakent Çok Programlı Anadolu Lisesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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