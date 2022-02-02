Ovacık'taki çiftçiler 2 metreyi aşan karı "çile" değil "bereket" görüyor

Küresel iklim değişikliğine bağlı son yıllarda kuraklığın arttığı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kar yağışının beklenenden fazla olması tarım ve hayvancılıkla geçinenleri mutlu etti.

Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu 1500 rakımlı Ovacık'ta, tarım ve hayvancılık ile arıcılık faaliyetleri birçok aile için önemli gelir kaynağı arasında yer alıyor.

Her mevsim doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçede, son yıllarda yağış azlığı ve hava sıcaklığının yüksek seyretmesi çeşitli alanlarda hayatı olumsuz etkiledi.

Kuraklık nedeniyle tabiat harikası Munzur Gözeleri ve Munzur Çayı'nın debisinin düştüğü ilçede, yıllardır akan şelaleler, yeraltı kaynak suları ile bazı göller kurudu.

Geçen yıl aşırı sıcaklar yüzünden otlakların da kuruduğu ilçede, göçerler yazın çıktıkları yaylalarda umduğunu bulamayınca köylerine erken dönüş yaptı.

Son 5 yıldır mevsimlerin kurak geçtiği ilçede, aralık ayından bu yana etkili olan kar yöre sakinlerinin yüzünü güldürdü.

Kar kalınlığı 2 metreyi aştı

Zorlu kış şartlarının hayatı ve ulaşımı olumsuz etkilediği ilçede, yağışların etkisiyle kar kalınlığı 2 metreyi geçti.

Dağların, ovaların ve vadilerin tamamen beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, tarım ve hayvancılıkla ilgilenen üreticiler yüksek kar örtüsünü "çile" değil "bereket" olarak değerlendiriyor.

Yağışların etkisiyle kuraklık riskinin azalacağını umut eden üreticiler, geçmiş yıllara göre bu yıl tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretiminde iyi bir verim almayı hedefliyor.

Koyungölü muhtarı Ecevit Keser, AA muhabirine, yıllar önce Ovacık'a metrelerce kar yağdığını ve bu nedenle tarımsal faaliyetlerde verimin yüksek olduğunu hatırlattı.

Son birkaç yıldır ilçede mevsimlerin kurak geçtiğine işaret eden Keser, "İlçedeki ormanlık alanlarda yer alan köylerin yazın suları çekildi. Çemişgezek ve Pertek ilçelerinden ilçemize yaylaya gelen yaylacıların hayvanları, otlakların kurumasından dolayı fazla gelişmedi. Bu sene kar bol yağdı ve sular çok. Burada doğup büyümüşüz. Kışın zorlukları var yok değil ama tedbirlerini de almışız ve kar yağışından mutluyuz." dedi.

"Kar dağlarda kaldıkça sular çoğalıyor"

Köseler köyünde yaşayan Ali Ekber Ateş ise küresel iklim değişikliği nedeniyle ilçede yaşanan kuraklık sebebiyle tarım yapamadıklarını dile getirdi.

Ateş, Ovacık'ın metrelerce karıyla öne çıkan bir ilçe olduğuna işaret ederek, "Köyde sular çekildiği için buğday ve fasulye gibi ürünleri yazın ekemiyoruz. Onun için de karın yağması iyidir. Yazları hayvanlar için ot ve yem bulamıyoruz, yeşillik olmuyor. Şu anda ilçede kar kalınlığı 2 metreyi buluyor. Kar dağlarda kaldıkça sular çoğalıyor. Biz kar yağışından memnunuz." ifadelerini kullandı.

"Karın yağması iyi oldu, bizim için berekettir"

Paşadüzü köyünde hayvancılıkla uğraşan Gülçubuk Kılınç da ilçede aralık ayından bu yana kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

İlçede bu yıl beklenenden fazla kar yağdığını aktaran Kılınç, "Karın yağması iyi oldu, bizim için berekettir. Sularımız olur ve kuraklık çekmeyiz. Hayvanlarımız meralarda rahat otlar bol olunca rahat beslenir. Karın yağması çok güzel ve biz çok seviyoruz. Zaten alışkınız ve doğma büyüme karın içerisinde yaşıyoruz." dedi.

Besici Kemal Dinler de ilçede hayvancılık yaparak geçimini sağladığını ve bölgenin yılın 4 ayı beyaz örtüyle kaplı olduğunu anlattı.

Kar yağışına mutlu olduğunu ifade eden Dinler, "Ne kadar çok kar yağarsa biz o kadar çok memnun oluruz. İlçeye en son 2018 yılında metrelerce kar yağmıştı ve yıldan sonra yağan karın kalınlığı 1 metreyi geçmedi. Sularımız azaldı ve tarımsal faaliyetleri verimli bir şekilde yapamadık. Ama bu sene 2,5-3 metre kar yağdı." diye konuştu.