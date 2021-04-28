Outriders geliştiricisi People Can Fly, Phosphor Studios'u satın aldı
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Outriders geliştiricisi People Can Fly, Phosphor Studios'u satın aldı

Outriders geliştiricisi People Can Fly, Phosphor Studios'u satın aldı
Haberler.com - Haberler | Gamegar

Outriders tasarlayıcısı People Can Fly, Phosphor Studios'u bünyesine kattığını ve stüdyonun ismini People Can Fly Chicago olarak değiştiridiğini açıkladı.

Phosphor Studios başka bir stüydo tarafından devralındı. Yeni adıyla People Can Fly adıyla hizmet vermeye başlayacak olan yeni stüdyo yeni konsepti ileyeni oyunlar çıkarmaya devam edecek.

Phosphor Studios 2009'da kurulmuş bir stüdyo olan ve Justin Corcoran, Jarod Pranno ve Chip Sieni isimleri tarafından yönetilen orta büyüklükte bir geliştirme ekibi olarak oyunseverlerin karşısına çıkıyor. Çıkardıkları oyunlarda The Brookhaven Experiment, Heroes Reborn, Gemini ve Nether gibi oyunlar yer alıyor.

Bu satın alma işlemiyle beraber People Can Fly'ın artık dünya üzerinde yedi yerde toplam 320'den fazla çalışanı olmuş durumda. People Can Fly Chicago, Kuzey Amerika'daki üçüncü yerleri olmuş oldu.

People Can Fly Chicago CEO'su Justin Corcoran ifadelerinde şunlara yer verdi. "Ekibimiz için yeni bir sayfa açılıyor. Yepyeni AAA stüdyo People Can Fly Chicago'yu açmak için People Can Fly'a katılmaktan çok büyük heyecan duyuyoruz. Hedefimiz, People Can Fly'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mevcudiyetini güçlendirmek ve People Can Fly'ın global marka haline gelmesine yardımcı olmak."

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