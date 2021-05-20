Outriders ilk ayında 3,5 milyon oyuncuya ulaştı!

Sqaure Enix'in yayıncılığını yaptığı Outriders ilk ayında benzersiz bir oyuncu sayısına ulaşmayı başardı. Rekabetçi türündeki oldukça etkileyici olan bu yeni oyunu oynayan oyuncuların ortalama oyun süresinin 30 saatin üzerinde olduğu duyuruldu. Outriders hangi platformda oynanabilir?

Yayıncı Square Enix ve geliştirici People Can Fly, TPS RPG oyun olan Outriders'ın ilk ayında 3,5 milyondan fazla farklı oyuncu tarafından tarafından oynandığını açıkladı. Ayrıca oyuncuların ortalama oyun süresinin 30 saatin üzerinde olduğu da belirtildi.

Outriders, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, PC (Steam, Epic Games Store) ve Stadia için 1 Nisan 2021 tarihinde çıkış yaptı. Oyun ayrıca, konsolda Xbox Games Pass'e dahil.

ŞİRKETİN BİR SONRAKİ BÜYÜK SERİSİ OUTRIDERS OLACAK

Square Enix yakalanan bu başarının ardından Outriders'ın şirketin bir sonraki büyük serisi olma yolunda emin adımlarla ilerdiğini duyurdu.

Square Enix'ten Jon Brooke Outriders hakkında yaptığı açıklamada, "Yeni bir oyun IP'si çıkarmak hiçbir zaman kolay değildir ve topluluğun desteği ile geribildirimlerinden dolayı çok minnettarız. Topluluğumuzu dikkatli bir şekilde dinlemeye devam ediyoruz ve önümüzdeki haftalarda ve aylarda oyun deneyimi iyileştirmelerinin geleceğinden emin olabilirsiniz. Gelecekte Outriders'ı genişletmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

OUTRIDERS TANITIM FRAGMANI