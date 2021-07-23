ÖTV kalkacak mı? Araba fiyatları düşer mi? ÖTV indirimi olacak mı? Araba fiyatları düşecek mi?
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ÖTV kalkacak mı? Araba fiyatları düşer mi? ÖTV indirimi olacak mı? Araba fiyatları düşecek mi?

ÖTV kalkacak mı? Araba fiyatları düşer mi? ÖTV indirimi olacak mı? Araba fiyatları düşecek mi?
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Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV) belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Vatandaşların arabalarda fiyatların düşmesi, ÖTV indirimi konusu sıkça dile geliyor. Peki, ÖTV indirimi olacak mı? Araba fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi hesaplama!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, başta ticari araçlar olmak üzere binlerce kişinin aracını yenileceğini ve bu nedenle ÖTV indirimi beklendiğini açıkladı. ÖTV indirimi olacak mı? Araba fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi!

ÖTV NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

2021 ÖTV indirimi gelecek mi henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ÖTV indirimi ile araç fiyatlarında da indirime gidilerek daha çok araç satılması sağlanabiceğini düşünen uzmanlar, geçtiğimiz yıl için ÖTV indirimi yapılması beklenmiyor açıklaması yapmıştı. Fakat bu yıl henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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