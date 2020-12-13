Otto Bariç kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe ile çalışan Otto Bariç öldü mü?
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Otto Bariç kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe ile çalışan Otto Bariç öldü mü?

13.12.2020 23:55 | Son Güncelleme: 14.12.2020 00:00
Otto Bariç kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe ile çalışan Otto Bariç öldü mü?

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran ve ülkemizde tanınan bir isim haline gelen Otto Bariç kimdir? Otto Bariç neden öldü?

1997 yılında Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör Otto Bariç hakkında son dakika haberi gündeme oturdu. Peki, Otto Bariç kimdir?

OTTO BARİÇ KİMİDR?

Otto Bariç, 19 Haziran 1932 yılında Klagenfurt, Avusturya'da dünyaya geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör Otto Bariç, Türkiye'de Fenerbahçe'yi çalıştırdığı için geniş çevrelerce tanınmıştı. 10 Haziran 1997'de Fenerbahçe'de Teknik direktörlük yapmaya başlayan Otto Bariç'in sözleşmesi 31 Mayıs 1998'de sona ermişti.

Futbolculuğu döneminde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in Metalac ve Lokomotiv takımlarında forma giyen Bariç, teknik direktörlük kariyerine ise 1964 yılında başlamıştı.

Fenerbahçe'de 1997-98 yıllarında görev alan Bariç, kariyerinin en önemli başarılarına ise Avusturya ekipleri Rapid Wien ve Casino Salzburg takımlarında imza attı.

Rapid Wien'le 3 lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupa Galipleri Kupası finali, Casino Salzburg'la da iki lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası finali başarılarını elde eden Otta Baric, teknik direktörlük kariyerini son yıllarında ise Avusturya, Hırvatistan ve Arnavutluk milli takımlarında görev aldı.

OTTO BARİÇ NEDEN ÖLDÜ?

Hırvatistan basınında yer alan haberlere göre, Kovid-19'a yakalanarak sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından on gün önce hastaneye kaldıran ve oksijen tedavisi uygulanan Hırvat futbol adamının, verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi.

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