Otoyolda mahsur kalanlar için havadan karadan kurtarma çalışması yürütülüyor - Haberler
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Otoyolda mahsur kalanlar için havadan karadan kurtarma çalışması yürütülüyor

Otoyolda mahsur kalanlar için havadan karadan kurtarma çalışması yürütülüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlar için havadan ve karadan kurtarma çalışması yürütülüyor.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlar için havadan ve karadan kurtarma çalışması yürütülüyor.

Gaziantep'te dün etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçların ulaşıma kapattığı TAG Otoyolu'nda havadan karadan kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tahsis edilen 2 helikopter ile mahsur kalanlara gıda yardımı yapılarak, yaşlı, çocuk ve hastalar başta olmak üzere mahsur kalanları tahliye çalışması yürütülüyor. Yolda kalan araç ve insanları kurtarmak için karadan da çalışma yürütülüyor.

İslahiye'deki Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığında bulunan arazi araçları ve kurtarıcılarla kayan ve kaza yapan araçlar kurtarılarak, yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma yürütülüyor. Askeri araçlarla yürütülen çalışmalarda, 4 tır, 3 kamyon ve 3 sivil binek araç kurtarıldı. Ayrıca askerler, mahsur kalan, kadın, çocuk ve yaşlıları kurtararak, hastanelere götürüyor. - GAZİANTEP

Otoyolda mahsur kalanlar için havadan karadan kurtarma çalışması yürütülüyor

Otoyolda mahsur kalanlar için havadan karadan kurtarma çalışması yürütülüyor

Otoyolda mahsur kalanlar için havadan karadan kurtarma çalışması yürütülüyor

Otoyolda mahsur kalanlar için havadan karadan kurtarma çalışması yürütülüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Gaziantep, Tragger, kar, 3. Sayfa, Haber

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