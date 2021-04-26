Otoyol gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazaya neden olan sürücü: Çok pişmanım
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Otoyol gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazaya neden olan sürücü: Çok pişmanım

Otoyol gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazaya neden olan sürücü: Çok pişmanım
Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 5 Şubat'ta otoyol gişelerinde meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazaya neden olan Onur Bengi'nin (38), 15 yıla kadar hapsi istemiyle yargılanmasına Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 5 Şubat'ta otoyol gişelerinde meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazaya neden olan Onur Bengi'nin (38), 15 yıla kadar hapsi istemiyle yargılanmasına Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Bengi, kaza yapan aracı fark etmediğini belirtip, kazaya neden olduğu için çok pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.

Kaza, 5 Şubat'ta saat 10.00 sıralarında Aydın- İzmir yolu Gişeleri'nde meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden Ali İlkimen (46) yönetimindeki 20 HA 949 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otoyol gişelerine çarptı. Kazada araç içinde sıkışan sürücü ile Havva Ovacıklı (66), kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Mehmet Ovacıklı (66) ve Davut Özkan (44) ise yaralandı.

AYNI GİŞEYE GİRİNCE KAZAYA NEDEN OLDU, KAÇTIPolis kazanın ardından otoyol gişelerindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden ölen Ali İlkimen'in kullandığı 20 HA 949 plakalı otomobili gişeye yanaştığı sırada yan taraftan gelen Onur Bengi'nin kullandığı 09 ACV 15 plakalı otomobilin sıkıştırdığı, kazanın da bu nedenle meydana geldiği belirlendi. Kazaya neden olan otomobilin kısa süre durduktan sonra İzmir yönüne doğru gittiği tespit edildi. Polis, plakası tespit edilen otomobil sürücüsü Bengi'yi evinde gözaltına aldı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Bengi hakkında, 'birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet' vermek suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.DURUŞMAYA SEGBİS SİSTEMİYLE KATILDIDavanın görülmesine bugün başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Onur Bengi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kazada yaralanan Davut Özkan ve Mehmet Ovacıklı ise duruşmada, tekerlekli sandalyeleriyle yerlerini aldı. Kazada ölen Ali İlkimen'ın kızı Sema İlkimen ile sanık Bengi'nin yakınları ile avukatları da duruşmaya katıldı. 2 kişinin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan Onur Bengi savunmasında, gelen aracı fark etmeyip, kazaya neden olduğunu belirtip, "Çok pişmanım" dedi. Mağdur yakınları ise şikayetçi olduklarını ve adaletin yerini bulmasını istedi. Sanığın dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.'ŞİKAYETÇİ OLDUM'Otoyolda yaşanan kazada yolcu konumunda arka koltukta oturan ve kazadan yaralı olarak kurtulan Davut Özkan, "Kaya neden olan otomobil, bizim aracımıza makas attı. O andan sonra bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı. Gişelere çarptık. 45 gün hastanede tedavi gördüm. Halen daha fizik tedaviye devam ediyorum. Şikayetçi oldum. Adalet yerini bulsun" dedi.'İSTEDİĞİ KADAR PİŞMAN OLSUN'Kazada ölen Ali İlkimen'in kızı Sema İlkimen (23), "Sanık, duruşmada, 'Pişmanım' dedi. İstediği kadar bana pişman olduğunu söylesin. Benim tarafından kesinlikle böylece bir şey kabul edilemez. İyi niyetli düşünmeye çalışıyorum. Kötü düşünmek istemiyorum. Onun da 2 çocuğu var. Onun içinde üzülüyorum. Pişmanım demesi acımı hafifletmeyecek. Adalet yerini bulsun istiyorum. Bulacağına da inanıyorum. Şu an elimizden gelen bu yapabileceğimiz başka bir şey yok" diye konuştu.

Kazada ölen 2 kişinin ailesinin avukatı Tercan Türkmen de "Bundan sonraki aşamada deliller toplanacak. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi" dedi.


Otoyol gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazaya neden olan sürücü: Çok pişmanım
Otoyol gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazaya neden olan sürücü: Çok pişmanım
Otoyol gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazaya neden olan sürücü: Çok pişmanım
Otoyol gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazaya neden olan sürücü: Çok pişmanım
Otoyol gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazaya neden olan sürücü: Çok pişmanım
Otoyol gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazaya neden olan sürücü: Çok pişmanım
Otoyol gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazaya neden olan sürücü: Çok pişmanım
Otoyol gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazaya neden olan sürücü: Çok pişmanım
Otoyol gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazaya neden olan sürücü: Çok pişmanım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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