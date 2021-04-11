Otoparkta, otomobile tekmeli-sopalı saldırı kamerada (2)
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Otoparkta, otomobile tekmeli-sopalı saldırı kamerada (2)

Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN - Haberler | Güncel
Otoparkta, otomobile tekmeli-sopalı saldırı kamerada (2)

RUS TAMARA'NIN ARACINA SALDIRMIŞAntalya Hurma'da bir sitenin otoparkındaki otomobilin camını parçalayıp, tekmeleyerek araca zarar veren kişinin, babasıyla tartışıp, sinirini babasının arkadaşı Rus Tamara Y.'nin (32) otomobilinden çıkaran K.C.A. (24) olduğu belirlendi.

RUS TAMARA'NIN ARACINA SALDIRMIŞ

Antalya Hurma'da bir sitenin otoparkındaki otomobilin camını parçalayıp, tekmeleyerek araca zarar veren kişinin, babasıyla tartışıp, sinirini babasının arkadaşı Rus Tamara Y.'nin (32) otomobilinden çıkaran K.C.A. (24) olduğu belirlendi. 10 yıldır Antalya'da yaşayan Tamara Y., komşularından oturduğu sitenin otoparkındaki otomobiline bir kişinin zarar verdiğini öğrenince olay yerine indi. Tamara Y., otomobilinin cam, far, aynalarını kıran kişinin, arkadaşının oğlu K.C.A. olduğunu görüntülerden görünce ikinci şok yaşadı. Aynı gün Muratpaşa Güzelbağ Mahallesi'ndeki kendi şirketine ait bir servis aracının da aynı şekilde zarar gördüğünü öğrenen Tamara Y., polisi arayarak şikayetçi oldu. Araçların toplam değerinin 550 bin lira olduğu öğrenildi.


Otoparkta, otomobile tekmeli-sopalı saldırı kamerada (2)
Otoparkta, otomobile tekmeli-sopalı saldırı kamerada (2)
Otoparkta, otomobile tekmeli-sopalı saldırı kamerada (2)
Otoparkta, otomobile tekmeli-sopalı saldırı kamerada (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 16:20:39. #1.16#
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