Otomobillerin göstergelerini çalan şüpheliler yakalandı; Hırsızlık anları kamerada

İSTANBUL 'da lüks otomobilleri hedef alarak gösterge ekranlarını çalan çete yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İstanbul genelinde park halindeki 23 farklı lüks otomobilin gösterge panelini çalan şüpheliler yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkalini tespit etti. Yerleri tespit edilen şüpheliler, hırsızlığı gerçekleştirdikleri otomobil ile Arnavutköy'de 27 Kasım'da kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin suç dosyalarının kabarık olduğu ortaya çıktı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Şüphelilerden Murat U.(24)'nun 48, Fikret G.(21)'nin 32, Ferit C.(39)'nin 20 suç kaydı ve yakalama kararı, Burakcan M.(19)'nin 15, ve çete lideri olduğu tespit edilen Onur E.(27)'nin ise 94 suç kaydının yanı sıra 10 ayrı suçtan aranması olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Onur E.'nin geçtiğimiz sene FSM Köprüsü'nde polis ekiplerinin kovalamacası ile yakalandığı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece dört şüpheli tutuklanırken, aralarından Burakcan M. serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARA YANSIDIŞüphelilerin otomobillere yaklaşarak içlerini kontrol ettikleri, daha sonrasında camlarını kırarak gösterge panellerini çalma anları, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

(Fotoğraf)

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER