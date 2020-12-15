Otomobillerin göstergelerini çalan şüpheliler yakalandı; Hırsızlık anları kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Otomobillerin göstergelerini çalan şüpheliler yakalandı; Hırsızlık anları kamerada

15.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:23
Otomobillerin göstergelerini çalan şüpheliler yakalandı; Hırsızlık anları kamerada

İSTANBUL'da lüks otomobilleri hedef alarak gösterge ekranlarını çalan çete yakalandı.

İSTANBUL'da lüks otomobilleri hedef alarak gösterge ekranlarını çalan çete yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İstanbul genelinde park halindeki 23 farklı lüks otomobilin gösterge panelini çalan şüpheliler yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkalini tespit etti. Yerleri tespit edilen şüpheliler, hırsızlığı gerçekleştirdikleri otomobil ile Arnavutköy'de 27 Kasım'da kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin suç dosyalarının kabarık olduğu ortaya çıktı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Şüphelilerden Murat U.(24)'nun 48, Fikret G.(21)'nin 32, Ferit C.(39)'nin 20 suç kaydı ve yakalama kararı, Burakcan M.(19)'nin 15, ve çete lideri olduğu tespit edilen Onur E.(27)'nin ise 94 suç kaydının yanı sıra 10 ayrı suçtan aranması olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Onur E.'nin geçtiğimiz sene FSM Köprüsü'nde polis ekiplerinin kovalamacası ile yakalandığı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece dört şüpheli tutuklanırken, aralarından Burakcan M. serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARA YANSIDIŞüphelilerin otomobillere yaklaşarak içlerini kontrol ettikleri, daha sonrasında camlarını kırarak gösterge panellerini çalma anları, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

(Fotoğraf)


- İstanbul
Otomobillerin göstergelerini çalan şüpheliler yakalandı; Hırsızlık anları kamerada
Otomobillerin göstergelerini çalan şüpheliler yakalandı; Hırsızlık anları kamerada
Otomobillerin göstergelerini çalan şüpheliler yakalandı; Hırsızlık anları kamerada
Otomobillerin göstergelerini çalan şüpheliler yakalandı; Hırsızlık anları kamerada
Otomobillerin göstergelerini çalan şüpheliler yakalandı; Hırsızlık anları kamerada
Otomobillerin göstergelerini çalan şüpheliler yakalandı; Hırsızlık anları kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER

İlgili Haberler

Bağcılar'da otomobilden hırsızlık anları kamerada
Bağcılar'da otomobilden hırsızlık anları kamerada
Esenyurt'ta camiden muslukları çalan şüpheli kamerada
Esenyurt'ta camiden muslukları çalan şüpheli kamerada
İSTANBUL'DA 10 EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
İSTANBUL'DA 10 EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Varank Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Aleyna Tilki Ayşegül Yıldız Sermiyan Midyat
Spor Serdar Aziz Ersun Yanal Pierre Webo Samet Aybaba Malcolm Thomas
Tüm Haberler S 400 Çocuk İzmir İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobillerin göstergelerini çalan şüpheliler yakalandı; Hırsızlık anları kamerada | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 10:22:59. #1.14#
title