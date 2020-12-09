Otomobiller çarpıştı, arkadaşları yaralı sürücünün başından ayrılmadı
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Otomobiller çarpıştı, arkadaşları yaralı sürücünün başından ayrılmadı

09.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:25
Otomobiller çarpıştı, arkadaşları yaralı sürücünün başından ayrılmadı

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden biri hafif yaralandı.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden biri hafif yaralandı. Arkadaşları, başından ayrılmadıkları sürücüye moral vermeye çalıştı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde, Turgut Özal Caddesi ile 253 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Önder K.'nin (21) kullandığı 26 ACA 022 plakalı otomobil ile 253 Sokak'tan Turgut Özal Caddesi'ne çıkan Murat Ş. (38) yönetimindeki 07 ZM 726 otomobil, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri savrularak caddedeki evin bahçe duvarına çarptı. Çevredekiler, otomobilde sıkışan Önder K.'nin çıkmasına yardım ederken, sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verildi. Bu sırada yerde yatan sürücü Önder K.'yi,. arkadaşları moral vererek teskin etmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Önder K., hastaneye kaldırıldı. 


Otomobiller çarpıştı, arkadaşları yaralı sürücünün başından ayrılmadı
Otomobiller çarpıştı, arkadaşları yaralı sürücünün başından ayrılmadı
Otomobiller çarpıştı, arkadaşları yaralı sürücünün başından ayrılmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veli KÖKEN

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