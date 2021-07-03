Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine giden Nihat Sığırcı idaresindeki 34 FG 2757 plakalı Renault marka otomobil ile karşı istikametten gelen Muhammet Kösem idaresindeki 63 YP 240 plakalı Renault marka otomobil ilçe girişinde çarpıştı.

Yaşanan kazada sürücü Muhammet Kösem ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan İsmail Sığırcı yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

E-5'te can pazarı! Feci trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
E-5'te can pazarı! Feci trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haber! Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı
Son dakika haber! Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Ece Çeşmioğlu Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Elmas Aziz Yıldırım Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 09:53:28. #1.14#

title