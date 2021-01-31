Otomobille uçurumdan uçtu, burnu bile kanamadan kurtuldu
31.01.2021 15:28 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:20
Otomobille uçurumdan uçtu, burnu bile kanamadan kurtuldu Bursa'nın İznik ilçesinde bir sürücü otomobiliyle 200 metre uçurumdan uçtu, burnu bile kanamadan kurtuldu.
Otomobille uçurumdan uçtu, burnu bile kanamadan kurtuldu
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde bir sürücü otomobiliyle 200 metre uçurumdan uçtu, burnu bile kanamadan kurtuldu.
Olay İznik'e bağlı Tacir Mahallesinde yaşandı. Tacir Kanyonundan dönmekte olan G.H.'nin kullandığı 34 HF 4888 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan uçtu. 200 metre aşağıya sürüklenen otomobil sürücüsünün burnu bile kanamadı. Araç vinç ile bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı