Otomobille uçurumdan uçtu, burnu bile kanamadan kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Otomobille uçurumdan uçtu, burnu bile kanamadan kurtuldu

31.01.2021 15:28 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:20

Otomobille uçurumdan uçtu, burnu bile kanamadan kurtuldu Bursa'nın İznik ilçesinde bir sürücü otomobiliyle 200 metre uçurumdan uçtu, burnu bile kanamadan kurtuldu.

Otomobille uçurumdan uçtu, burnu bile kanamadan kurtuldu

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde bir sürücü otomobiliyle 200 metre uçurumdan uçtu, burnu bile kanamadan kurtuldu.

Olay İznik'e bağlı Tacir Mahallesinde yaşandı. Tacir Kanyonundan dönmekte olan G.H.'nin kullandığı 34 HF 4888 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan uçtu. 200 metre aşağıya sürüklenen otomobil sürücüsünün burnu bile kanamadı. Araç vinç ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Otomobille uçurumdan uçtu, burnu bile kanamadan kurtuldu
Otomobille uçurumdan uçtu, burnu bile kanamadan kurtuldu
Otomobille uçurumdan uçtu, burnu bile kanamadan kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Mustafa Destici Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Serdar Aziz Gökhan Gönül
Tüm Haberler Bursa İstifa Ankara Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobille uçurumdan uçtu, burnu bile kanamadan kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 17:51:19. #1.16#
title