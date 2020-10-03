Otomobille motosiklet çarpıştı, genç Büşra hayatını kaybetti
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Otomobille motosiklet çarpıştı, genç Büşra hayatını kaybetti

03.10.2020 16:26 | Son Güncelleme: 03.10.2020 16:31
Otomobille motosiklet çarpıştı, genç Büşra hayatını kaybetti

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ağır yaralanan Büşra Köle (20) yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ağır yaralanan Büşra Köle (20) yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında, Erkan B.'nin kullandığı 07 AHM 163 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Burcu A.'nın kullandığı 07 HBR 73 plakalı otomobile sağ arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle şerit değiştiren motosiklet, Selman K.'nin kullandığı 07 AGY 862 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Erkan B., ve yolcu Büşra Köle ile otomobil sürücüsü Burcu A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, 3 yaralı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Erkan B. ve Burcu A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Büşra Köle, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Büşra Köle'nin cenazesi bugün Değirmendere Mahallesi'ndeki Kızılharman Mezarlığı'na defnedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ANAK

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