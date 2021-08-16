Otomobille motosiklet çarpıştı: 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
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Otomobille motosiklet çarpıştı: 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Otomobille motosiklet çarpıştı: 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Uzunköprü'nün Kavak Mahallesi Bülent Çakır Caddesi'nde 17 yaşındaki Orçun Gülçin'in idaresindeki 22 ABA 140 plakalı motosiklet ile ismi öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki FY-555-WB plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Gülçin, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülçin, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Otomobille motosiklet çarpıştı: 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Otomobille motosiklet çarpıştı: 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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