Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralı - Haberler
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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Suriyeli Muhammer Abdo (50) yaşamını yitirdi, eşi yaralandı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Suriyeli Muhammer Abdo (50) yaşamını yitirdi, eşi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Ahmet Ali Ağa Bulvarı Yüksek Bina kavşağında meydana geldi. F.G.'nin kullandığı 55 AAF 019 plakalı otomobil, Suriye uyruklu Muhammer Abdo'nun kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Muhammer Abdo olay yerinde yaşamını yitirirken, arkasında yolcu olarak bulunan adı öğrenilemeyen eşi yaralandı. Kazanın ardından gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği yaralı kadın, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Muhammer Abdo'nun cenazesi ise morga konuldu. Kazanın ardından otomobil sürücüsü F.G., polis tarafından gözaltına alındı. Kaza anında Muhammer Abdo ve eşinin kask takıp takmadığı henüz öğrenilemedi.


- Antalya
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralı

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralı

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralı

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralı

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralı

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralı

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralı - Haberler
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