Bu nasıl vicdansızlık! Köpeği otomobiliyle ezip hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Bursa'da otomobiliyle geri manevra yapan sürücünün yoldaki köpeği ezdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre sürücünün yoluna devam etmesi ise tepki topladı.
Dün akşam Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda kimliği belirsiz sürücü, otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada, yol ortasındaki köpeği ezdi.
HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİ
Aracın altından kurtulan köpek, can havliyle yol kenarına kaçarken, sürücü ise durmadan yoluna devam etti. Yaralanan köpek, çevredekiler tarafından veterinere götürüldü. Binanın güvenlik kamerasına yansıyan bu anlar, sosyal medyada paylaşılırken, çok sayıda kullanıcı, sürücüye tepki gösterdi.
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Son Dakika Haberleri
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