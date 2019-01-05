Otomobille Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Samsun'un Terme ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Terme ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ali Çakır (19) idaresindeki 50 HA 274 plakalı otomobil, Ordu-Samsun kara yolu Yalı Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı ve karşı şeride geçti.
Karşı yönden gelen Gökhan Özcan (28) idaresindeki 52 NE 313 plakalı kamyonetle çarpışan otomobilin tavanı, çarpmanın şiddetiyle koparak yaklaşık 25 metre ileri uçtu.
Kazada, otomobil sürücüsü Çakır olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan kamyonet sürücüsü Özcan ise Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: AA