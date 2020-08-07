Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Siirt'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
07.08.2020 16:20 | Son Güncelleme: 07.08.2020 17:17
Siirt'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Serhat Erdoğan yönetimindeki 27 AON 26 plakalı otomobille İsmet Korkmaz idaresindeki 34 TP 5439 plakalı hafif ticari araç, Siirt-Kurtalan kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücülerle otomobildeki Özlem ve Serhat Erdoğan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA