Otomobille çarptığı Polonyalı 2 turistin ölümüne sebep olan Alman uyruklu sürücü adliyeye sevk edildi

Tatil için geldikleri Antalya'nın Alanya ilçesinde alışveriş sonrası caddenin karşısına geçmek isterken Polonyalı iki turiste çarparak ölümlerine sebep olan Alman uyruklu sürücü adliyeye sevk edildi.

Tatil için geldikleri Antalya'nın Alanya ilçesinde alışveriş sonrası caddenin karşısına geçmek isterken Polonyalı iki turiste çarparak ölümlerine sebep olan Alman uyruklu sürücü adliyeye sevk edildi. Sürücü jandarmada verdiği ifadesinde, ilk anda ağaca ya da direğe çarptığını zannettiğini, açık hava yastığı sebebiyle de gaz ve freni karıştırdığı için 200 metre sonra ancak durabildiğini söyledi.

Feci kaza dün gece saat 23.30 sıralarında Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yaptıktan sonra otellerine dönmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Polonya uyruklu Maksym Marek Jasinskı (29) ve Katarzyna Anna Hegerle'ye (24), Antalya'dan Alanya istikametine gitmekte olan Irak uyruklu Alman vatandaşı Ahmad Harb (24) idaresindeki 07 NA 4487 otomobil çarptı. Aşırı hızlı olan otomobilin çarptığı iki turist çarpmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre sürüklenirken otomobil ise ancak 200 metre sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde iki turistin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cesetler adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Ahmed Harb gözaltına alındı.

Konaklı Jandarma Karakolu'nda alınan ifadesinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edilen Ahmad Harp karakolda verdiği ifadede Alanya'dan Manavgat'a seyir halinde iken iki Polonyalı turistin aniden önlerine çıktıklarını, karanlık olması nedeniyle fark edemeyerek çarptığını söyledi.

"Ağaca ya da direğe çarptığımı zannettim"

Ahmed Harp jandarmada verdiği ifadede dün gece saat 22.30 sıralarında bir arkadaşı ile araç kiraladıklarını ve Manavgat'a gezmeye gittikleri sırada Konaklı bölgesinde aniden çıkan 2 kişiye çarptıklarını söyledi. Harp ifadesinde, "Havanın karanlık olması nedeniyle önümüze aniden çıkan ve sonradan isimlerini öğrendiğim Katarzyna Anna Hegerle ve Maksym Marek Jasnki isimli şahıslara sol ön taraftan çarptım. Çarpmanın etkisi ile aracın hava yastıkları açıldı. O anın şokuyla çarptıktan sonra frene mi gaza mı bastım tam olarak hatırlamıyorum. Aracı yaklaşık 200 metre ileride durdurdum. Hava yastığından dolayı önümü göremiyordum aracın el frenini çektim. Kaza bir anda oldu ve nasıl oluğunu hatırlamıyorum. İlk anda bir ağaca yada direğe çarptığımı sandım. Araçtan indiğimde yerde 2 şahsın olduğunu gördüm. Kaza sonrasında olay yerine gelen vatandaşlar yardım ettiler" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı