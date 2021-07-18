Otomobille çarpışan motosikletteki 2 arkadaş yaralandı
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Otomobille çarpışan motosikletteki 2 arkadaş yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 arkadaş yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, kavşakta otomobil ile çarpışan plakasız motosikletteki sürücü Eren Ö. (28) ile arkasında oturan arkadaşı Yakup Can Ç. (25), yaralandı.

ESKİŞEHİR'de, kavşakta otomobil ile çarpışan plakasız motosikletteki sürücü Eren Ö. (28) ile arkasında oturan arkadaşı Yakup Can Ç. (25), yaralandı. 

Kaza, gece yarısı Atatürk Bulvarı Akarbaşı kavşağında meydana geldi. İsmail A. (38) yönetimindeki 26 T 0101 plakalı otomobil ile Eren Ö.'nün kullandığı plakasız olan motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Eren Ö. ile arkasındaki arkadaşı Yakup Can Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Eren Ö. Şehir Hastanesi'ne, Yakup Can Ç. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü İsmail A. da ifadesi için polis merkezine götürüldü. Yakup Can Ç.'nin durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Otomobille çarpışan motosikletteki 2 arkadaş yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 arkadaş yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 arkadaş yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 arkadaş yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 arkadaş yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 arkadaş yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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