Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Başkomutan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 41 ABJ 371 plakalı motosiklet ile C.Y. yönetimindeki 34 BLT 664 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen M.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü M.A., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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