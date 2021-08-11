OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 4 YARALI
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OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde otomobille çarpışması sonucu takla atıp ters dönen minibüsteki sürücü ve 3 yolcu, yaralandı.

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde otomobille çarpışması sonucu takla atıp ters dönen minibüsteki sürücü ve 3 yolcu, yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında ilçeden geçen Karadeniz Sahil yolu üzerinde Yalıköy kavşağında meydana geldi. Yusuf Korkmaz'ın kullandığı 28 M 5327 plakalı yolcu minibüsü, Hanife Yüksel idaresindeki 67 ABE 245 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, takla atıp, ters döndü. Kazada, minibüsteki sürücü ile 3 yolcu, yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 4 YARALI
OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 4 YARALI
OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 4 YARALI
OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 4 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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