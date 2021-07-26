Otomobille çarpışan kamyonet takla attı: 2 yaralı
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Otomobille çarpışan kamyonet takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobille çarpışan kamyonet takla attı: 2 yaralı Adıyaman'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobille çarpışan kamyonet takla attı: 2 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir istikametinden merkez istikamete seyir halinde olan Ahmet Ertürk idaresindeki 72 AAR 072 plakalı Ford marka kamyonet ile yine aynı istikamete giden Erkan Polat idaresindeki 38 YS 332 plakalı Nissan marka otomobil, Atatürk Bulvarı eski 82. Yıl Devlet Hastanesi karşısında çarpıştı. Çarpışma sonrası kamyonet takla atarken, araçlarda bulunan Dursun Karaman ile Ali Polat yaralandı. Olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. 2 yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobille çarpışan kamyonet takla attı: 2 yaralı
Otomobille çarpışan kamyonet takla attı: 2 yaralı
Otomobille çarpışan kamyonet takla attı: 2 yaralı
Otomobille çarpışan kamyonet takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir

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