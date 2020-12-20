Otomobiliyle dereye uçan alkollü sürücü, güçlükle ikna edilip, kurtarıldı
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Otomobiliyle dereye uçan alkollü sürücü, güçlükle ikna edilip, kurtarıldı

20.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:37
Otomobiliyle dereye uçan alkollü sürücü, güçlükle ikna edilip, kurtarıldı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde otomobiliyle dere yatağına uçan alkollü sürücü Ahmet Ö. (33) kendisini kurtarmaya gelen ekiplere küfür ederek, uzun süre direndi.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde otomobiliyle dere yatağına uçan alkollü sürücü Ahmet Ö. (33) kendisini kurtarmaya gelen ekiplere küfür ederek, uzun süre direndi. İkna çabalarının ardından dereden çıkarılan Ahmet Ö. hakkında 'alkollü araç kullanmak' ve 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den işlem yapıldı.

Kumluca'da dün saat 23.30 sıralarında caddeden hızla gelen bir otomobilin yaklaşık 30 metreden Gavur Deresi'ne düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kum Mahallesi Obalar mevkiinde Ahmet Ö.'nün kullandığı 07 VFS 80 plakalı otomobille dereye uçtuğunu belirledi. Daha sonra kaza yerine ambulans ve itfaiye çağrıldı.Dereye düşen otomobilin içinden kendi imkanları ile çıkmayı başaran Ahmet Ö.'ye polis merdiven uzattı. Dere kenarındaki istinat duvarı ve çitlerden çıkmayı başaramayan Ahmet Ö., ekiplerin kendisini kurtarmaya geç geldiğini öne sürerek küfür etti. Alkollü olduğu anlaşılan Ahmet Ö., çocukları getirilmezse çıkmayacağını söyledi. Uzun süren ikna çabaları sonucu dereden çıkarılan Ahmet Ö. bu defa da hastaneye gitmemek için direndi. Polis ekipleri tarafından ikna edilen Ahmet Ö., yüzündeki yaraların tedavisi için önce Kumluca Devlet Hastanesi'ne ardından da ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan sağlık kontrolünde 1.50 promil alkollü olduğu belirlenen Ahmet Ö. hakkında 'alkollü araç kullanmak' ve 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal' suçlarından işlem başlatıldı. Dereye düşen otomobil ise çıkartıldı.


- Antalya
Otomobiliyle dereye uçan alkollü sürücü, güçlükle ikna edilip, kurtarıldı
Otomobiliyle dereye uçan alkollü sürücü, güçlükle ikna edilip, kurtarıldı
Otomobiliyle dereye uçan alkollü sürücü, güçlükle ikna edilip, kurtarıldı
Otomobiliyle dereye uçan alkollü sürücü, güçlükle ikna edilip, kurtarıldı
Otomobiliyle dereye uçan alkollü sürücü, güçlükle ikna edilip, kurtarıldı
Otomobiliyle dereye uçan alkollü sürücü, güçlükle ikna edilip, kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARIKAYALI

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